Госдума завтра рассмотрит вопрос обращения к Путину о признании «ДНР» и «ЛНР»

Вопрос обращения к президенту России о признании самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы завтра, 15 января. Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин по итогам сегодняшнего заседания Советы Думы.



«На завтрашнее пленарное заседание вынесли на рассмотрение два постановления об обращении к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР, которые будут обсуждаться на альтернативной основе», — отметил он.



Авторами первого постановления являются депутаты КПРФ. Оно предполагает незамедлительно после принятия обратиться к президенту. Второе постановление, которое внесли депутаты «Единой России», в случае принятия будет сначала направлено в МИД России и другие правительственные структуры для изучения и отзывов, после чего можно будет вернуться к его рассмотрению.



Завтра будет принят тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов, уточнил Володин.