Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Госдума завтра рассмотрит вопрос обращения к Путину о признании «ДНР» и «ЛНР»

14 февраля 2022, 17:17

Госдума завтра рассмотрит вопрос обращения к Путину о признании «ДНР» и «ЛНР»

Вопрос обращения к президенту России о признании самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы завтра, 15 января. Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин по итогам сегодняшнего заседания Советы Думы.

«На завтрашнее пленарное заседание вынесли на рассмотрение два постановления об обращении к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР, которые будут обсуждаться на альтернативной основе», — отметил он.

Авторами первого постановления являются депутаты КПРФ. Оно предполагает незамедлительно после принятия обратиться к президенту. Второе постановление, которое внесли депутаты «Единой России», в случае принятия будет сначала направлено в МИД России и другие правительственные структуры для изучения и отзывов, после чего можно будет вернуться к его рассмотрению.

Завтра будет принят тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов, уточнил Володин.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:24
Почему «ДНР» не открывает КПВВ, что предсказывает Пушилин. Дайджест НД ►
12:35
СМИ: Американские и британские члены миссии ОБСЕ выехали из Донецка
21:46
«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» 14 февраля: как проехать
21:25
Новые требования Киева к Москве, итоги «нормандских» переговоров. Донбасс сегодня ►
20:56
«ДНР» уволила директора мобильного оператора «Феникс»
16:59
В Донецке заявили о мощном взрыве. ВСУ и «ДНР» это опровергли
11:55
ООН и Красный Крест направили в Донецк и Луганск гуманитарную помощь
11:30
«ДНР» заявила о 2041 новом случае COVID-19, двое умерли
10:37
«ЛНР»: Почти 500 человек заболели COVID-19 за сутки
21:31
Нормандская встреча, Байден просит покинуть Украину. Главное
17:41
«ДНР»: Информация о минировании 15 зданий в Донецке не подтвердилась
15:17
«ДНР» не планирует проводить всеобщую мобилизацию в ближайшее время
13:49
«ДНР»: Поступила информация о минировании 15 зданий в Донецке
13:27
Пушилин хочет, чтобы Украина присоединилась к России и Беларуси
12:42
Пушилин противоречиво высказался о будущем Донецка
все новости
19:00
Предпосылок для вторжения РФ в Украину в ближайшие дни нет — Данилов
18:53
СНБО не видит оснований для закрытия неба над Украиной
17:56
Зеленский заверил Шольца, что Украина предоставит законопроект об «особом статусе» ОРДЛО
17:51
МАУ отзывает часть самолетов за границу, а SkyUp возобновил продажу билетов
17:32
Полиция Украины переведена на усиленный вариант несения службы
17:21
Боевики ранили военного на Донбассе и применили беспилотники
17:17
Госдума завтра рассмотрит вопрос обращения к Путину о признании «ДНР» и «ЛНР»
16:58
Вопрос членства Украины в НАТО сейчас не актуален, заявил канцлер Германии
16:52
Беларусь заверила Украину, что военных угроз для нее нет
16:38
Зеленский призвал политиков и бизнесменов вернуться в Украину в ближайшие 24 часа
16:18
США выделят Украине макрофинансовую помощь
16:06
Зеленский надеется на проведение саммита лидеров Нормандского формата
16:05
На Луганщине за сутки выявили 245 новых случаев COVID-19
15:58
МОН заверило, что образовательный процесс не будет приостановлен
15:26
Глава МВД пообещал расстрелять любого «гиркина» в случае агрессии России
все новости
ВИДЕО
Почему «ДНР» не открывает КПВВ, что предсказывает Пушилин. Дайджест НД ►
13 февраля, 21:24
Новые требования Киева к Москве, итоги «нормандских» переговоров. Донбасс сегодня ►
12 февраля, 21:25
Как работают «Русские центры» на Донбассе и что с ними не так ►
10 февраля, 19:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция