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В Донецке вновь сообщили о минировании зданий, люди эвакуированы

15 февраля 2022, 14:29

В Донецке вновь сообщили о минировании зданий, люди эвакуированы

Сообщения об угрозах взрывов в 11 зданиях в Донецке поступили сегодня утром, сейчас идет проверка объектов. Об этом сообщили в «МВД» группировки «ДНР», передает «ДАН».

Отмечается, людей из указанных зданий эвакуировали.

В числе объектов есть учебные заведения, «государственные организации», медицинские учреждения и общежития.

«На текущий момент каких-либо потенциально опасных предметов или веществ выявлено не было», — добавили в «МВД».

1 февраля группировка «ДНР» заявляла, что в здании «администрации» Киевского района Донецка было обнаружено и обезврежено взрывное устройство. На следующий день «ДНР» получила сообщения о минировании около 400 зданий на подконтрольной ей территории, среди которых 85 школ. Сообщения касались, в том числе, зданий университетов, учащиеся и персонал были эвакуированы. Взрывных устройств обнаружено не было.

11 февраля в Донецке поступили сообщения о минировании 15 зданий. По результатам проверки информация о взрывчатке не подтвердилась.

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