«ДНР»: В Донецке проверяют сообщения о минировании 85 школ

Сегодня утром в Донецке поступили сообщения о минировании 85 школ. Об этом заявил «мэр» Донецка при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин.



«С раннего утра начали поступать анонимные сообщения о минировании школ Донецка. По состоянию на 8:00 имеется информация о минировании зданий 85-ти муниципальных образовательных учреждений города», — отметил Кулемзин.



По его словам, учащихся в зданиях школ нет, поскольку с сегодняшнего дня они ушли на дистанционное обучение.



«Спецслужбы работают на местах», — добавил Кулемзин.

1 февраля «ДНР» заявила, что во время проверки здания «администрации» Киевского района Донецка было обнаружено и обезврежено взрывное устройство. Обошлось без пострадавших.