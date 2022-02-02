«ДНР»: Проверяют информацию о минировании 400 зданий

В первой половине дня 2 февраля в разных городах, подконтрольных группировке «ДНР», стали поступать сообщения, что ряд зданий заминированы. Всего было указано порядка 400 объектов, сообщает пресс-служба «МВД» группировки «ДНР».



«По состоянию на 15:00 в полицию поступила информация о наличии взрывных устройств в 400 зданиях, расположенных в 16 населенных пунктах. Угрозы взрывов повлекли необходимость безотлагательной эвакуации более 75 тысяч человек», — говорится в сообщении.



В «МВД» заявили, что при этом задействовали около 1000 «силовиков», кинологов и сотрудников «МЧС».



«На текущий момент правоохранители не выявили предметов, представляющих опасность для жизни или здоровья граждан. Обследование продолжается», — добавили в «ведомстве».

С утра 2 февраля в Донецке поступили сообщения о минировании 85 школ, а также вузов и других учебных заведений. Кроме того, информация о заминировании школ поступила как минимум в десяти городах на подконтрольной группировке «ДНР» территории.