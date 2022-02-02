В Донецке из-за сообщений о минировании эвакуируют студентов

В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке сегодня поступили массовые сообщения о минировании не только школ, но и вузов.



Студентов и преподавателей эвакуируют из нескольких учреждений, сообщают очевидцы в соцсетях.



В частности, по словам дончан, людей вывели из зданий Донецкого техникума промышленной автоматики, Донецкого технического университета, Донецкого университета экономики и торговли, Донецкого медицинского университета, всех факультетов Донецкого национального университета, а также общежития №1 ДонНУ.

Кроме того, стало известно, что сообщения о минировании школ, кроме Донецка, Макеевки, Горловки и ряда других городов, поступили также в Ясиноватой и Торезе.