НАТО готова говорить с Россией, но не о праве стран на самоопределение — Столтенберг

НАТО готова к сотрудничеству и диалогу с Россией, в том числе в рамках совета Россия-НАТО, но не собирается приносить в жертву свои основные принципы. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник, передает «Интерфакс-Украина».



«В то же время, союзники по НАТО остаются готовыми сотрудничать с Россией. 26 января я пригласил Россию на серию встреч в рамках совета Россия-НАТО. Мы отправили конкретные предложения по основной повестке, чтобы выслушать вопросы, вызывающие беспокойство у России, поделиться вопросами, которыми встревожены мы, и найти точки соприкосновения», — заявил Столтенберг во время пресс-конференции.



Генсек в очередной раз отметил, что альянс готов обсудить отношения с Россией, безопасность в Европе, включая ситуацию в Украине, уменьшение рисков, прозрачность и контроль вооружений. Тем не менее, он напомнил, что в НАТО не пойдут на компромиссы по ключевым принципам, таким как право каждой нации на выбор своего пути.



«Не будет членов НАТО первого и второго класса. Мы все — союзники по НАТО», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к проведению переговоров с Западом по поводу кризиса, причиной которого стало российское военное наращивание у границ Украины.



При этом Кремль настаивает на том, что официальный отказ Украины от вступления в НАТО помог бы формулированию ответа на озабоченности России по гарантиям безопасности.