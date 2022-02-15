В Кремле подтвердили, что Путин готов к переговорам с Западом

Президент России Владимир Путин готов к проведению переговоров с Западом по поводу кризиса, причиной которого стало российское военное наращивание у границ Украины. Об этом в комментарии CNN заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



«Прежде всего президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии. И фактически он инициировал вопросы гарантий безопасности для Российской Федерации. И Украина — это лишь часть проблемы, это часть большей проблемы гарантий безопасности для России, и, конечно, президент Путин готов к переговорам», — сказал Песков.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил Путину продолжить переговоры с Западом по вопросам безопасности. Во время встречи в Кремле Путин спросил у Лаврова, «все-таки есть шанс договориться с нашими партнерами по ключевым вопросам, вызывающим нашу озабоченность». Лавров ответил, что «шансы есть всегда» и рассказал Путину о запланированных контактах с представителями западных стран.