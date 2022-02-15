В Кабмине пообещали согласованное заявление Украины на призыв Госдумы признать «Л-ДНР»

Согласованное заявление по поводу решения Государственной думы России с призывом к президенту Владимиру Путину признать так называемые «Л-ДНР» власти Украины обнародуют в ближайшее время. Об этом во время брифинга заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«В ближайшее время выйдет согласованное заявление относительно реакции на ситуацию с принятием Думой данного постановления. Будем работать быстро», —сообщил он.



По поводу постановления Верховной Рады о признании «Л-ДНР» террористическими организациями, министр отметил, что это только усилит формулировку «российская оккупационная власть», которой обычно пользовались до настоящего момента.

Государственная Дума России обратилась к президенту Владимиру Путину с призывом признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» в качестве «самостоятельных, суверенных и независимых государств». Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем пленарном заседании Думы.



Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание Россией «Л-ДНР» будет означать фактический выход Москвы из Минских соглашений.



Призыв Госдумы России к президенту Владимиру Путину признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» является шагом к разрушению Минских соглашений. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



