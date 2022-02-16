В Кремле согласны, что признание «Л-ДНР» будет нарушением «Минска»

Президент РФ Владимир Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании «Л-ДНР», однако признание не коррелируется с Минскими соглашениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.



«Какого-то четкого регламента на сей счет не существует», — сказал он, отвечая на вопрос о дальнейших действиях после получения обращения Госдумы.



По словам Пескова, президент обращение получил, «он на него отреагировал, он принял его к сведению.



При этом представитель Кремля подчеркнул, что «признание не коррелируется с минскими соглашениями».



«Это действительно так», — повторил Песков.

15 февраля Государственная Дума России обратилась к президенту Владимиру Путину с призывом признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» в качестве «самостоятельных, суверенных и независимых государств». Киев назвал это шагом к разрушению Минских договоренностей.



Комментируя обращение Госдумы РФ Путин заявил, что Москва должна «сделать все для решения проблем Донбасса», придерживаясь при этом букве Минских договоренностей.



Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание Россией «Л-ДНР» будет означать фактический выход Москвы из Минских соглашений.