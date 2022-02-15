Путин напомнил о Минских соглашениях, комментируя обращение Госдумы о признании ОРДЛО

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна «сделать все для решения проблем Донбасса», придерживаясь при этом букве Минских договоренностей. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Кремле во вторник, комментируя обращение Государственной думы РФ о признании отдельных районов Донбасса.



Путин отметил, что голосование Государственной думы по проекту обращения «так или иначе связано» с отводом части российских военных от границ Украины, о чем во вторник объявило Министерство обороны РФ.



«Депутаты ориентируются на общественное мнение своих избирателей и они тонко его чувствуют. В нашей стране подавляющее число людей сочувствуют жителям Донбасса и поддерживает их», — сказал Путин.



«Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблем Донбасса, но сделать так прежде всего исходя из не до конца реализованных Минских соглашений», — добавил он.



Путин также высказал надежду на то, что западные партнеры «окажут влияние на киевские власти» в вопросе реализации Минских соглашений для разрешения проблем жителей Донецкой и Луганской областей.

Во вторник Государственная Дума России обратилась к президенту Владимиру Путину с призывом признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» в качестве «самостоятельных, суверенных и независимых государств». Киев назвал это шагом к разрушению Минских договоренностей.



Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание Россией «Л-ДНР» будет означать фактический выход Москвы из Минских соглашений.