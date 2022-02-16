Зеленский об отводе войск РФ: Пока это только заявления

Президент Владимир Зеленский, реагируя на объявленное министерством обороны РФ отводение войск от границ Украины, сказал, что пока это только заявления. В комментарии ВВС президент заявил, что «все нормальные люди ожидают деэскалации», но свидетельств этому на данный момент нет.



«Честно говоря, мы реагируем на ту реальность, которую имеем, и пока не видим никакого отвода войск. Мы только слышали об этом. Что касается угрозы, я уже много раз говорил, что мы спокойно относимся к любым угрозам, потому что помним, что все это началось не вчера. Это происходит уже много лет», — сказал Зеленский.



Когда войска будут отведены, «это увидят все» — не только военные или разведка. «Но пока это только заявления», — добавил он.

Во вторник министерство обороны России объявило о возвращении военных в пункты постоянной дислокации по окончании учений, подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт.



НАТО не видит свидетельств деэскалации вокруг украинских границ. Генсек Альянса Йенс Столтенберг отметил, что сохранение близ Украины тяжелой военной техники может позволить РФ в случае необходимости, быстро вернуть войска к границе.