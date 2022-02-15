Перемещение войск не означает деэскалацию: НАТО призвала РФ отвести тяжелую технику от Украины

России в рамках деэскалаци в районе границы с Украиной нужно отвести существенную часть не только военных, но и тяжелой военной техники, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Нам нужно увидеть существенный отвод сил, а также — тяжелой военной техники», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, что именно он будет считать деэскалацией.



Столтенберг пояснил, что, несмотря на то, что со стороны Москвы есть сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия по деэскалации, сохранение близ Украины тяжелой военной техники может позволить РФ в случае необходимости, быстро вернуть войска к границе.



«Пока мы не видели никаких свидетельств деэскалации на местах. Перемещение войск само по себе не означает настоящую деэскалацию», — отметил он.

15 февраля Министерство обороны России заявило, что военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании учений, подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт и выдвинутся сегодня.



Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к проведению переговоров с Западом по поводу кризиса, причиной которого стало российское военное наращивание у границ Украины.



При этом Кремль настаивает на том, что официальный отказ Украины от вступления в НАТО помог бы формулированию ответа на озабоченности России по гарантиям безопасности.