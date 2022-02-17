В Кремле назвали заявления о планах нападения на Украину «продолжением нагнетания»

Высказывания о планах вторжения России в Украину являются продолжением нагнетания ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».



Так он прокомментировал, в частности, заявления президента США Джо Байдена.



«К сожалению, продолжается нагнетание напряженности подобными заявлениями», — сказал Песков.

Президент США Джо Байден заявил в своем выступлении во вторник, что США «готовы ко всему, что бы ни случилось» по поводу российско-украинского кризиса и предупредил Россию об ответственности за вторжение в Украину.



Россия может использовать искусственный повод для вторжения в Украину. В частности, инсценировать теракт или провести реальную химическую атаку на гражданских лиц. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе заседания Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.