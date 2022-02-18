Сутки на Донбассе: 60 нарушений режима «тишины», обстрелы по всей линии соприкосновения

За минувшие сутки, 17 февраля, незаконные вооруженные формирования 60 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 43 из которых с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщает пресс -служба штаба операции Объединенных сил.



Боевики обстреляли Новотошковское, Водяное, Трудовское, Старогнатовку, Южное, Майорск, Лобачево, Новоселовку Вторую, Луганское, Старый Айдар, Марьинку, Светлодарск, Троицкое, Попасную, Зайцево, Новозвановку, Станицу Луганскую, Пески, Гольмовский, Хрящевку, Сизое, Авдеевку, Шумы, Невельское, Донецкий, Опытное, Гранитное, Широкино, Травневое.



Кроме того, на Донетчине зафиксирован пролет беспилотника, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии соприкосновения.



От действий НВФ один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один — боевую травму. Сейчас они находятся в лечебных учреждениях. Состояние здоровья раненого военного медики оценивают как средней тяжести, травмированного как удовлетворительное. В результате обстрелов ранены двое гражданских лиц.



Группировка «ДНР» обвинила ВСУ в 23 обстрелах своих позиций.



Группировка «ЛНР» заявила о 29 обстрелах.



В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 17 февраля зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, четыре из которых с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Боевики обстреляли Болотенное, Новогнатовку, Старогнатовку, Чермалык и Шумы.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.



26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором, в частности, поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе, который должен действовать без каких-либо условий.