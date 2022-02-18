Кулеба опроверг наступление украинской армии на Донбассе

Украина категорически опровергает сообщения о якобы наступательных операциях или каких-либо диверсиях на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или любых диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию», — написал он в Twitter.

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник призвал жителей подконтрольной ему территории в «кратчайшие сроки» выехать в Россию.

Ранее об эвакуации жителей объявил глава «ДНР» Денис Пушилин. По его словам, с руководство России достигнута договоренность о том, что в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.