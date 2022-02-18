Глава «ЛНР» также призвал жителей выехать в Россию

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник призвал жителей подконтрольной ему территории в «кратчайшие сроки» выехать в Россию.



«С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республик, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации», — приводит слова Пасечника сепаратистский ресурс «ЛИЦ».



Ранее об эвакуации жителей объявил глава «ДНР» Денис Пушилин. По его словам, с руководство России достигнута договоренность о том, что в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.



Высшее украинское руководство неоднократно говорило, что украинская армия не планирует идти в наступление на Донбассе, а будет решать конфликт политико-дипломатическим путем. Очередное такое заявление сегодня сделал министр обороны Алексей Резников.