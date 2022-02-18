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«ДНР» объявила о начале эвакуации местных жителей в Россию

18 февраля 2022, 15:18

«ДНР» объявила о начале эвакуации местных жителей в Россию

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей подконтрольной ему территории в Россию. Об этом говорится в видеообращении Пушилина.

«С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд в РФ. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», — сказал он.

По его словам, по договоренности с руководством РФ, в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.

«Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия», — подчеркнул Пушилин.

Он поручил руководителям предприятий о учреждений организовать выезд семей сотрудников, а «штабам территориальной обороны» — обеспечить транспорт для эвакуации.

Дополняется...

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