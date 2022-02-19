Провокация и чистая ложь: Зеленский — о «прилете» снарядов в Ростовскую область

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сообщения о якобы обстреле Ростовской области с украинской стороны — это ложь и провокация. Об этом он сказал в ходе 58-й Мюнхенской конференции по безопасности.



Он прокомментировал информацию о том, что Россия обвинила Украину в попадании украинских снарядов на территорию Ростовской области.



«Мы сейчас о том, чтобы не началась война, потому риски высокие. То, что показали вчера, что на временно оккупированных территориях показали какие-то снаряды, что они прилетели с нашей стороны, а потом показали, что что-то долетело в Ростовскую область, — это все провокация, это все чистая ложь. Там нет никаких погибших людей, нет никаких раненых», — заявил Зеленский.

19 февраля Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела по факту обстрела приграничной территории Ростовской области якобы со стороны Украины.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это фейками и подчеркнул, что Украина не заинтересована эскалировать ситуацию.