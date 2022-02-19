Россия закрыла въезд из Ростовской области на Донбасс

Российская сторона перевела пограничные пункты пропуска в Ростовской области на режим только въезда в Российскую Федерацию. Об этом сообщил руководитель Пограничного Управления ФСБ России Сергей Кудряшов, передает «Интерфакс».



«Все места пересечения границы приведены на круглосуточный режим функционирования. (...) Все пункты пропуска были переведены только на въезд в Российскую Федерацию», — сказал он.



Управление функционирует в усиленном режиме, возможности подразделений по пропуску лиц увеличены в два раза.

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18 февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали эвакуацию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в российскую Ростовскую область.



В субботу группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещено покидать оккупированную территорию.



Президент США Джо Байден считает, что Путин принял решение напасть на Украину. По его словам, ето может произойти в ближайшие дни.