«ЛНР» вывозит детей из интернатов и детдомов в Россию

Группировка «ЛНР» объявила об эвакуации интернатов и детских домов из отдельных районов Луганской области в Российскую Федерацию.



«Все образовательные организации, в которых постоянно проживают несовершеннолетние, я имею в ввиду прежде всего детские дома и школы-интернаты, с целью обеспечения безопасности воспитанников, эти организации на необходимое и, я уверен, непродолжительное время, будут эвакуированы на территорию Российской Федерации», — заявил «министр образования и науки ЛНР» Андрей Лустенко.



По его словам, после нормализации ситуации все организации будут возвращены в ОРЛО.

18 февраля глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник призвал жителей подконтрольной ему территории в «кратчайшие сроки» выехать в Россию.



Ранее об эвакуации жителей объявил глава «ДНР» Денис Пушилин. По его словам, с руководством России достигнута договоренность о том, что в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей. В администрации губернатора Ростовской области о планах размещения жителей ОРДО ничего не знают. Аналогичное заявление сделали и в Кремле.



Высшее украинское руководство неоднократно говорило, что украинская армия не планирует идти в наступление на Донбассе, а будет решать конфликт политико-дипломатическим путем. Очередное такое заявление сегодня сделал министр обороны Алексей Резников.