Зеленский рассказал Макрону о текущей ситуации в зоне конфликта на Донбассе

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, которого проинформировал о текущей ситуации на линии фронта на Донбассе.



«В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эмманюэля Макрона о текущей ситуации с безопасностью и новых провокационных обстрелах», — сообщил Зеленский.



Президент отдельно отметил провокационные обстрелы народных депутатов и представителей иностранных СМИ, которые находились с визитом на линии разграничения в Донецкой области в субботу.



Лидеры поддержали активизацию мирного процесса в рамках Нормандского формата, немедленное введение режима тишины и созыв Трехсторонней контактной группы.