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Зеленский заявил, что боевики на Донбассе сами обстреливают подконтрольную им территорию

19 февраля 2022, 17:46

Зеленский заявил, что боевики на Донбассе сами обстреливают подконтрольную им территорию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боевики с 2014 года производят обстрелы территории, которую они контролируют на Донбассе. Об этом он сказал в ходе 58-й Мюнхенской конференции по безопасности.

В связи с обвинениями в адрес Украины о якобы прилете украинских снарядов в Ростовскую область президент заявил, что «это цинизм».

«Это просто цинизм такого уровня, что они сами у себя что-то подрывают, что они стреляют. Это не первый раз с начала 2014 года, что разворачивается оружие и стреляют сами на временно оккупированную территорию. Стреляют на ту территорию, которую они контролируют», — подчеркнул Зеленский.

19 февраля Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела по факту обстрела приграничной территории Ростовской области якобы со стороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это «провокация и чистая ложь».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опроверг сообщения о якобы попадании украинских снарядов на территорию Ростовской области и подчеркнул, что Украина не заинтересована эскалировать ситуацию.

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