Будапештский меморандум: Украина запросила срочные консультации Совбеза ООН

На основе Будапештского меморандума Украина запросила срочные консультации Совета безопасности ООН для гарантирования безопасности страны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«По поручению президента Украины Владимира Зеленского направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам-членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям по снижению напряжения и практическим шагам гарантирования безопасности Украины», — написал Кулеба в Twitter.

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина в четвертый раз инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, однако если эти консультации не состоятся или не будут результативными, украинская сторона может поставить документ под сомнение.