Украина открыла уголовное производство из-за признания Россией «ЛНР» и ДНР»

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство в связи с призывами к изменению границ Украины на заседании Совета безопасности РФ. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.



«15.02.2022 депутаты Госдумы РФ обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР" — иными словами, украинских территорий. 21.02.2022 состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Владимира Путина, во время которого его члены открыто поддержали такую идею», — написала Венедиктова на своей странице в Facebook.



«Наши действия: регистрация уголовного производства по ч.2 ст. 110 УК Украины — публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти», — уточнила она.



Генпрокурор отметила, что не имеет права реагировать эмоционально и «выражаться на любом языке, кроме процессуального», поскольку это запрещено законом.



«Но именно закон заставляет нас реагировать на совершенное преступление и отвечать за процессуальную перспективу дел. Наши украинские прокуроры займутся этим делом "по полной программе". Ездить на шопинг членам этого закрытого клуба "за границей" станет тяжело — обещаем», — добавила Венедиктова.

15 февраля депутаты Госдумы приняли постановление об обращении к президенту России с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР». Постановление был подготовлен КПРФ. По итогам голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обращение будет направлено Владимиру Путину незамедлительно.



21 февраля состоялось заседание Совета безопасности РФ, где обсуждался вопрос признания «независимости» «ДНР» и «ЛНР». По его итогам Путин заявил, что примет решение относительно признания самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» в этот же день.