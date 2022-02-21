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Путин сегодня примет решение о признании «ДНР» и «ЛНР»

21 февраля 2022, 17:28

Путин сегодня примет решение о признании «ДНР» и «ЛНР»

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совбеза сказал, что примет решение относительно признания самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР»сегодня.

«Я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня. Я вас хочу поблагодарить за это совещание», — сказал Путин участникам заседания.

Перед этим поочередно выступили все члены Совбеза. В своих речах они поддержали идею признать «ДНР» и «ЛНР».

В начале выступили глава МИД HA Сергей Лавров, отчитавшийся о дипломатической работе по гарантиям нерасширения НАТО на восток, и замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, рассказавший о ходе переговоров в Нормандском формате и выполнении Минских соглашений.

Козак, в частности, заявил, что «ни Украине, ни Западу Донбасс не нужен», а власти Украины, по его мнению, не собираются возвращать ОРДЛО в состав страны.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил о «двух диверсионных группах» на границе России и Украины и «захваченном в плен украинском военном», а также о 68,5 тысячах беженцев, прибывших в РФ из ОРДЛО.

Российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал о более чем 40 обстрелах Донбасса «только за ночь», пострадавших объектах инфраструктуры и проблемах с водоснабжением Донецка.

Шойгу утверждает, что у Донбасса находятся 59,3 тысячи украинских военнослужащих, 345 танков, 2160 боевых бронированных машин, установки «Смерч», ракетные комплексы «Точка-У» и другая техника. Шойгу также расценил недавнее заявление президента Владимира Зеленского, как заявление о готовности вернуть себе «статус ядерной страны».

После этих выступлений Путин заявил, что необходимо решить вопрос о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" и передал слово зампредседателя Совбеза Дмитрию Медведеву.

Медведев заявил, что жители Луганской и Донецкой областей «давно не получают никакой поддержки» от Украины, а лишь «подвергаются репрессиям». Медведев вспомнил 2008 год, когда он на посту президента РФ признавал независимость Южной Осетии и Абхазии. Также он убеждал собравшихся, что предыдущий опыт показывает, что в случае признания «Л-ДНР» давление будет запредельным, но Россия знает, как этому противостоять, и через некоторое ситуация будет «постепенно охлаждаться».

Следующим выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которые попросили Путина признать независимость "ДНР" и "ЛНР".

Далее слово взял секретарь Совбеза Николай Патрушев, заявивший, что признание етих территорий "единственное решение», и глава правительства Михаил Мишустин, сообщивший, что РФ уже несколько месяцев готовится к санкциям.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о попытках Запада «спровоцировать Киев на попытку решить проблему Донбасса силовым путем», что Россия «допустить не может». Путин потребовал от Нарышкина прямой ответ на то, нужно ли признавать "ДНР" и "ЛНР". В итоге Нарышкин заявил, что поддерживает признание.

Выступавший далее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что признавать «необходимо в тех границах, которые были до оккупации украинским режимом» - то есть в границах всей Донецкой и Луганской областей.

Также выступил полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, после которого слово вновь взяли Сергей Лавров и Сергей Шойгу.

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