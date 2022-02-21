Путин подписал указы о признании «ДНР» и «ЛНР»

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Мероприятие состоялось в зале Кремля, запись показали в эфире телеканала «Россия 24».



В зале при этом присутствовали главы «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Вместе с Путиным они подписали договоры «о дружбе сотрудничестве и взаимной помощи» между Россией и этими формированиями.











15 февраля депутаты Госдумы приняли постановление об обращении к президенту России с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР». Постановление был подготовлен КПРФ. По итогам голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обращение будет направлено Владимиру Путину незамедлительно.



21 февраля состоялось заседание Совета безопасности РФ, где обсуждался вопрос признания «независимости» «ДНР» и «ЛНР». По его итогам Путин заявил, что примет решение относительно признания самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» в этот же день.