Луганщина получит дополнительное финансирование из-за ситуации с обстрелами

Луганская область на этой неделе получит дополнительное финансирование c. Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



По его словам, в настоящее время никаких массовых эвакуаций не планируется. Хотя, возможно, это будет сделано в населенных пунктах, которые обстреливаются боевиками. Людей по желанию будут вывозить в центральную часть Луганской области.



Также Гайдай сообщил о выделении региону дополнительного финансирования.



«Мы переговорили с президентом, премьер-министром, Офисом президента. Нам дают дополнительное финансирование, чтобы мы могли быстро реагировать в случае необходимости. К примеру, приобретать продукты, кровать, кулеры для воды и т.д. Рада проголосует сегодня, максимум завтра, и уже на этой неделе деньги на оперативные нужды области будут получены», — сказал он.



Кроме того, глава ОГА заверил, что никаких дополнительных ограничений в жизни населения области в связи с введением в стране чрезвычайного положения не будет.



«Все остается, как есть в настоящий момент. Единственное, если можно это отнести к ограничениям, — более тщательная проверка на блокпостах», — отметил он.

Власти Луганской области занимаются восстановлением поврежденной в результате обстрелов боевиков инфраструктуры. Об этом заявил глава облгосадминистрации Сергей Гайдай.