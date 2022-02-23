Пушилин заявил, что предприятия «ДНР» обязаны отправить на мобилизацию 50% мужчин призывного возраста

Предприятия, которые подконтрольны группировке «ДНР», обязаны отправить на мобилизацию половину работников-мужчин призывного возраста. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин в ходе пресс-конференции.



«Работают предприятия, наша задача же еще и экономику, и жизнедеятельность не перечеркнуть своими необдуманными шагами. Поэтому каждое предприятие обязано 50% людей призывного возраста, которые проходят по параметрам, половину мужчин они обязаны предоставить для мобилизации. Все остальные могут оставаться на работе», — заявил Пушилин.



По его словам, выбор, кого отправлять, зависит от решения руководства предприятия.



«Речь не идет о каких-то ключевых должностях, которые не подлежат замещению, то есть главный инженер или человек на заводе, которого трудно заменить, который отвечает за то, чтобы печи доменные были в функциональном состоянии, и ряд других профессий. То есть — на усмотрение руководителя», — сказал Пушилин.

19 февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещено покидать оккупированную территорию.