Мобилизованных дончан вывезли в поле и держат без еды — СМИ

Боевики группировки «ДНР» после объявленной мобилизации вывезли мужчин в поле и держат без еды и информации о дальнейших действиях. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в Донецке и Луганске.



В субботу, 19 февраля, на донецкие предприятия поступил приказ о мобилизации мужчин.



Предпочтение отдается людям, уже имеющим опыт участия в боевых действиях. На сборы им дали всего несколько часов. Затем мобилизованных фактически вывезли в поле и дали сухпаек на несколько суток.



«Но еда быстро закончилась и сейчас эти люди просто стоят в поле и ждут неизвестно чего. Никаких приказов никто не дает, а еще начались дожди», — рассказал собеседник.



Жительница Луганска на условиях анонимности рассказала, что в городе на улицах почти нет мужчин: «Кто-то уже мобилизован, а кто-то прячется от призыва у родственников в селах поблизости. Поскольку были случаи, когда забирали людей прямо с улицы».



По словам собеседников УП, мужчин до 55 лет не выпускают на границе в Ростовскую область. Эвакуироваться в Россию могут только женщины и дети.

18 февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали эвакуацию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в российскую Ростовскую область. Перед началом организованного вывоза людей сепаратистские ресурсы распространили видео с Пушилиным и Пасечником, на которых они сообщают о решении начать эвакуацию. Из метаданных следует, что ролики были записаны за два дня до начала эвакуации, 16 февраля.



РФ перевела пограничные пункты пропуска в Ростовской области на режим только въезда, выехать назад в ОРДЛО люди не могут.



В субботу группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещено покидать оккупированную территорию.