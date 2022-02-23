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Мобилизованных дончан вывезли в поле и держат без еды — СМИ

23 февраля 2022, 14:38

Мобилизованных дончан вывезли в поле и держат без еды — СМИ

Боевики группировки «ДНР» после объявленной мобилизации вывезли мужчин в поле и держат без еды и информации о дальнейших действиях. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в Донецке и Луганске.

В субботу, 19 февраля, на донецкие предприятия поступил приказ о мобилизации мужчин.

Предпочтение отдается людям, уже имеющим опыт участия в боевых действиях. На сборы им дали всего несколько часов. Затем мобилизованных фактически вывезли в поле и дали сухпаек на несколько суток.

«Но еда быстро закончилась и сейчас эти люди просто стоят в поле и ждут неизвестно чего. Никаких приказов никто не дает, а еще начались дожди», — рассказал собеседник.

Жительница Луганска на условиях анонимности рассказала, что в городе на улицах почти нет мужчин: «Кто-то уже мобилизован, а кто-то прячется от призыва у родственников в селах поблизости. Поскольку были случаи, когда забирали людей прямо с улицы».

По словам собеседников УП, мужчин до 55 лет не выпускают на границе в Ростовскую область. Эвакуироваться в Россию могут только женщины и дети.

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18 февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали эвакуацию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в российскую Ростовскую область. Перед началом организованного вывоза людей сепаратистские ресурсы распространили видео с Пушилиным и Пасечником, на которых они сообщают о решении начать эвакуацию. Из метаданных следует, что ролики были записаны за два дня до начала эвакуации, 16 февраля. 

РФ перевела пограничные пункты пропуска в Ростовской области на режим только въезда, выехать назад в ОРДЛО люди не могут.

В субботу группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещено покидать оккупированную территорию.

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