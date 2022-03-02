Кулеба заявил, что дата новых переговоров неизвестна. В Кремле говорят сегодня

Когда состоится новый раунд переговоров с Россией, пока неизвестно. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба на брифинге.



«Первый раунд переговоров состоялся, никакой „зрады“ не было, требования россиян остаются прежними. Это те требования, которые озвучил Путин в обращении перед началом войны. Мы готовы к переговорам, но не готовы к принятию любых российских ультиматумов. Когда пройдут новые переговоры, пока не известно», — отметил он.



Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация будет готова продолжать переговоры с украинской стороной во второй половине дня 2 марта, передает "Интерфакс-Россия".



«Сегодня во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна прекратить бомбить украинские города, прежде чем можно будет начать содержательные переговоры о прекращении огня, поскольку первый раунд переговоров на этой неделе дал незначительный прогресс. Об этом он сказал в интервью для Reuters.