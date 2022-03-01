Зеленский назвал условие для продолжения переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна прекратить бомбить украинские города, прежде чем можно будет начать содержательные переговоры о прекращении огня, поскольку первый раунд переговоров на этой неделе дал незначительный прогресс. Об этом он сказал в интервью для Reuters.



«Надо хотя бы прекратить бомбить людей, просто прекратить бомбить, а потом садиться за стол переговоров», — сказал Зеленский.



Пока он давал интервью, появились новости о том, что российская ракета попала в телевышку возле мемориала Холокоста в Киеве, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек. Ранее во вторник российские ракеты попали в центр Харькова, были раненые и погибшие мирные жители.

Переговоры представителей Украины и России состоялись в Гомельской области Беларуси. Украинская делегация добиралась туда на польском вертолете из Польши. Такой маршрут был выбран из-за недоверия Киева белорусской стороне.



По итогам встречи Украина и Россия наметили «определенные решения», заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.