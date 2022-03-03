В Херсоне оккупанты захватили здание облгосадминистрации

Российские оккупационные войска сегодня, 3 марта, захватили здание Херсонской областной государственной администрации. Об этом сообщает глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута.

«Рашисты полностью заняли здание Херсонской облгосадминистрации. Но мы не оставили исполнение своих обязанностей», — написал он.

По словам Лагуты, областной оперативный штаб продолжает работать. Также ожидается поступление гуманитарной помощи.

«Пожалуйста, не верьте фейкам и не паникуйте. Мы работаем в соответствии с регламентом работы оперативного штаба», — добавил он.

Российские войска зашли в Херсон 1 марта.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил о возможной гуманитарной катастрофе в городе и требует «зеленый коридор» для провоза медикаментов и продуктов и вывоза раненых в убитых.