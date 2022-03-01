Российские войска зашли в Херсон. На территории города ведутся бои.

«Рашисты ходят по улицам города. В каждом районе наблюдаются группы оккупантов около 30 человек. Полчаса назад оккупанты попали в дома в крупнейшем микрорайоне Херсона-Таврическом. В этих домах на улицах Карбышева, Вишневой, Тарле, 49 Гвардейской Дивизии проблемы с коммуникациями: повреждены газовые трубы и трансформаторы.



Пока орки передвигаются в сторону Сенявина!



Не выходите из укрытий! Не верьте никаким эвакуациям, не открывайте никому дверь!», — говорится в сообщении главы Херсонской ОГА Геннадия Лагуты.

Ранее Госспецсвязь сообщала, что оккупанты начали штурмовать город со стороны аэропорта до Николаевского шоссе и кольца около хладокомбината.