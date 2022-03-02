Мэр Херсона заявил о возможной гуманитарной катастрофе в городе

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявляет о возможной гуманитарной катастрофе в городе и требует «зеленый коридор» для провоза медикаментов и продуктов и вывоза раненых в убитых.

«Вниманию всех СМИ — херсонских, областных, всеукраинских, мировых! Всех журналистов, которые меня знают, которые любят Херсон, болеют за его судьбу, ПРОШУ воспользоваться силой своей четвёртой власти и помочь нам получить „зелёный коридор“ для вывоза раненых и убитых, провоза в город медикаментов и продуктов питания. Без всего этого город погибнет!», — написал он.

Колыхаев отметил, что рассчитывает на дружеское участие журналистов и их связи не только с украинскими, но и мировыми политиками.



«Помогите Херсону получить возможность спасти своих жителей от надвигающейся гуманитарной катастрофы», — подытожил он.

Вчера Колыхаев сообщил, что российские войска зашли в Херсон.