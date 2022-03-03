Кулеба призвал немедленно закрыть небо над Украиной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к НАТО с просьбой закрыть воздушное пространство Украины.

«Мы говорим партнерам в НАТО, что вы можете сколько угодно размышлять, как вам избежать прямого столкновения с Россией, но если вы сейчас не поможете нам остановить Россию, то прямое столкновение будет неизбежным, потому что вы будете следующими. Те, кто считает, что Россия не решится, должны вспомнить, что так же считали, что Россия не решится на прямую войну с Украиной», — заявил он на брифинге.

Министр отметил, что благодарен партнерам за помощь, оказываемую Украине, но сейчас нужны радикальные меры.

«В настоящий момент существует конкретная угроза этому: наших граждан будут убивать с воздуха. И если вы не пойдете на радикальные шаги для укрепления ПВО Украины, то кровь наших граждан будет и на ваших руках тоже», — подчеркнул Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, подчеркнув необходимость закрыть небо над Украиной.