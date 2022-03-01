Зеленский призвал Шольца закрыть небо над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.



«Рассказал об обстреле Россией жилых кварталов украинских городов в то время, как продолжались переговоры о перемирии. Подчеркнул необходимость закрыть небо над Украиной. Работу над принятием Украины в ЕС нужно ускорить», — написал президент в Twitter.

Сегодня Зеленский дистанционно выступил с речью в Европарламенте, призвав ЕС предоставить Украине всю необходимую поддержку и перспективу членства.



Также он заявил, что Россия превратилась в государство-террориста после ракетного удара по площади Свободы в Харькове.