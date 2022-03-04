После ночного штурма Запорожской АЭС трое военных погибли, двое ранены

После ночного штурма Запорожской АЭС погибли трое украинских военнослужащих, двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом».



«Потери украинских военных после ночного штурма Запорожской АЭС: погибших — 3, раненых — 2, в том числе 1 в тяжелом состоянии», -говорится в сообщении.



Героические защитники станции обезвредили один танк противника со всем экипажем, персонал станции не пострадал, отметили в «Энергоатоме».

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Российские войска в ночь на 4 марта обстреляли один из энергоблоков Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар, там возник пожар. В 6:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе АЭС был ликвидирован. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало прекратить применение силы на Запорожской АЭС и предупредило о серьезной опасности в случае удара реакторов.