Генсек НАТО отверг возможность участия Альянса в войне России против Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг возможность участия самолетов и войск Альянса на стороне Украины в войне, которую развязала Россия.



«Что касается бесполетной зоны. Это было упомянуто. В то же время союзники соглашаются, что самолеты НАТО не должны действовать над украинским воздушным пространством или войска НАТО — действовать на территории Украины», — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.



Он полагает, что введение над Украиной бесполетной зоны могло бы привести к полномасштабной войне в Европе.



«Наша оценка заключается в том, что мы понимаем отчаяние, но мы также считаем, что если бы это сделали, мы придем к полномасштабной войне в Европе, вовлечению намного большего количества стран, что приведет к намного большему человеческому страданию. Это причина, по которой мы принимаем это болезненное решение — ввести сильные санкции, предоставлять значительную поддержку, увеличивать поддержку, но в то же время не вовлекать войска НАТО напрямую в конфликт в Украине ни на земле, ни в воздушном пространстве», — сказал Столтенберг.



Генсек НАТО подчеркнул, что союзники по блоку несут ответственность за то, чтобы эта война не вышла за пределы Украины.



«Потому что это будет даже более опасно, более разрушительно и причинит еще больше человеческих страданий. Потому мы ясно заявили, что не собираемся входить в Украину ни на земле, ни в украинское воздушное пространство», — заявил Столтенберг.



Он пояснил, что единственным способом введения бесполетной зоны является отправка истребителей НАТО в украинское воздушное пространство, которые бы уничтожали российские самолеты.

В Офисе президента Владимира Зеленского призвали Запад закрыть небо над Украиной.