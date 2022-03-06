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СМИ: Россияне обстреляли эвакуировавшихся из Ирпеня жителей. Погибли трое, включая двух детей

06 марта 2022, 11:54

СМИ: Россияне обстреляли эвакуировавшихся из Ирпеня жителей. Погибли трое, включая двух детей

Российские войска открыли огонь по мирным жителям, пытавшимся эвакуироваться из Ирпеня в Киевской области, сообщает «Радио Свобода».

Как рассказал корреспондерт издания, по меньшей мере три человека погибли, в том числе – двое детей, еще один человек в тяжелом состоянии из-за ранений. Среди погибших могут быть члены одной семьи.

Вероятно, огонь велся из минометов.

Подтверждения этих данных из других источников пока нет».

По данным «НД» значительная часть Ирпеня, а также соседняя Буча находится под контролем российских сил. Украинские военные отступили, чтобы не вести бои в жилых кварталах. Россияне прячутся между домами и вчера разрушили гражданскую инфраструктуру в Ирпене. В Ирпене, Буче, Гостомеле, Ворзеле нет электричества, связи и тепла.



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