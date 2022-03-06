В Белокуракино оккупанты выстрелами разгоняли митинг, а в Старобельске люди сорвали флаг «ЛНР» под гимн Украины

Сегодня, 6 марта, в Белокуракино Луганской области оккупанты начали стрелять, чтобы разогнать мирных жителей, которые вышли на митинг против «освобождения» города россиянами.



Об этом в соцсетях сообщили очевидцы и опубликовали видео с места событий.



Протестующие люди собрались на площади, где оккупанты намеревались снять укранский флаг. Потом стали раздаваться выстрелы и вооруженные боевики с белыми повязками начали окружать стоящих на площади людей.

В то же время в Старобельске местные жители сорвали флаг «ЛНР» под гимн Украины.

Российские оккупанты открыли огонь во время патриотического митинга в Новопскове Луганской области. Боевики группировки «ЛНР» при поддержке российских войск заняли административный центр 4 марта.