Оккупанты открыли огонь по патриотическому митингу в Новопскове, есть пострадавший ►

Российские оккупанты открыли огонь во время патриотического митинга в Новопскове Луганской области. Боевики группировки «ЛНР» при поддержке российских войск заняли административный центр 4 марта.



В субботу жители Новопскова вновь вышли на протест против оккупации города под предлогом «освобождения». Собравшиеся держали флаги Украины и выкрикивали «Новопсков — это Украина!»



Оккупанты открыли предупредительный огонь, в результате которого, судя по всему, получил ранение один из участников протеста. Мужчина упал на асфальт, несколько митингующих подбежали к нему оказать помощь. Вслед за этим оккупанты открыли огонь в воздух.



В пятницу, 4 марта, жители Новопскова вышли на первый митинг против оккупации вражескими войсками, чтобы высказать свою поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины.