Великобритания прекратит импорт российской нефти до конца года

Великобритания постепенно до конца 2022 года прекратит импорт российской нефти в ответ на российскую агрессию в Украине. Об этом говорится в заявлении британского правительства.



«Великобритания тесно сотрудничает с США, ЕС и другими партнерами, чтобы положить конец нашей зависимости от российских углеводородов в ответ на российскую агрессию в Украине, признавая разные обстоятельства и сроки перехода. Этот шаг усилит растущее давление на российскую экономику, перекрыв ценный источник дохода» , — отмечается в документе.



Согласно решению британского правительства, отказ от импорта не будет немедленным: у Великобритании, которая закрывает поставками из России 8% всего своего спроса на нефть, будет более чем достаточно времени для корректировки цепочек поставок, поддержки промышленности и потребителей.



Лондон отмечает, что на нефть приходится 44% российского экспорта, что обеспечивает 17% доходов федерального бюджета.



По мнению британского правительства, в условиях конкурентного глобального рынка нефти и нефтепродуктов, спрос могут удовлетворить альтернативные поставщики. Великобритания располагает разными надежными поставщиками кроме России, в том числе это Нидерланды, Саудовская Аравия и США.



«Как еще один экономический удар по путинскому режиму после его незаконного вторжения в Украину Великобритания перестанет зависеть от российской нефти в течение этого года, основываясь на нашем жестком пакете международных экономических санкций», — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.



В заявлении также отмечается, что Великобритания не зависит от российского природного газа, составляющего менее 4% поставок, и министры также изучают варианты дальнейшего сокращения этого показателя.



Премьер-министр подтвердил, что правительство разработает энергетическую стратегию, в которой будут изложены долгосрочные планы Великобритании по повышению энергетической безопасности, в частности, поставки нефти и газа из возобновляемых источников и внутри страны.

Ранее во вторник о полном отказе от импорта российской нефти, газа и угля заявил президент США Джо Байден.