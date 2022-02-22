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Британия вводит санкции против российских банков и олигархов

22 февраля 2022, 16:18

Британия вводит санкции против российских банков и олигархов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня объявил о введении санкций в отношении России после признания «Л-ДНР», сообщает «Интерфакс-Украина».

В частности, речь идет о санкциях в отношении пяти российских банков: «Россия», Промсвязьбанк, Черноморский банк торговли и развития, «Генбанк», Индустриальный сберегательный банк.

Кроме того, санкции коснутся трех российских бизнесменов из окружения президента Владимира Путина  — Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

Бизнесмен Игорь Ротенберг — совладелец ООО «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС, оператор госсистемы взимания платы с грузовиков «Платон»).

Его отец, Аркадий Ротенберг, находится под британскими санкциями с 2014 года. В сегодняшнее обновление помимо Игоря Ротенберга попал и младший брат Аркадия Ротенберга Борис, совладелец СМП-банка.

Игорь Ротенберг под американские санкции подпал еще в 2018-м.

Также под британские санкции подпал Геннадий Тимченко, давно включенный в санкционные списки США.

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что остановил процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2».

Президент США Джо Байден ввел санкции в ответ на решения России о признании «независимости» так называемых «ДНР» и «ЛНР».

21 февраля Путин выступил с обращением к россиянам и заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и подписал соответствующие указы.

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