Путин начал репрессии против 5-й службы ФСБ — СМИ

Президент России Владимир Путин начал репрессии против своего любимого ведомства — ФСБ. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источники журналистов Андрея Солдатова и Ирины Бороган.



Отмечается, что под удар попала так называемая 5-я служба ФСБ, которая отвечала за предоставление Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения. Ее руководство отправлено под домашний арест. Среди причин называют нецелевое использование средств, выделенных на операции, а также плохую разведывательную информацию. Официального подтверждения этих сведений нет.



Через две недели войны до Путина наконец дошло, что его попросту ввели в заблуждение: 5-я служба, боясь разозлить руководителя, просто снабжала его тем, что он сам хотел услышать.