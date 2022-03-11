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Путин начал репрессии против 5-й службы ФСБ — СМИ

11 марта 2022, 21:04

Путин начал репрессии против 5-й службы ФСБ — СМИ

Президент России Владимир Путин начал репрессии против своего любимого ведомства — ФСБ. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источники журналистов Андрея Солдатова и Ирины Бороган. 

Отмечается, что под удар попала так называемая 5-я служба ФСБ, которая отвечала за предоставление Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения. Ее руководство отправлено под домашний арест. Среди причин называют нецелевое использование средств, выделенных на операции, а также плохую разведывательную информацию. Официального подтверждения этих сведений нет. 

Через две недели войны до Путина наконец дошло, что его попросту ввели в заблуждение: 5-я служба, боясь разозлить руководителя, просто снабжала его тем, что он сам хотел услышать.

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