Под санкции США попал Песков и 12 членов Госдумы РФ

США вводят санкции против супруги и взрослых детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также против 12 членов российской Государственной думы, объявил на брифинге в пятницу представитель Госдепартамента Нед Прайс. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Мы также вводим санкции против 12 членов российской Госдумы, которые руководили усилиями по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также против жены и взрослых детей пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова», — сказал он.



Ранее президент США Джо Байден своим указом запретил продажу долларовых банкнот в Россию, в том числе через посредников. Кроме этого, США запрещают поставки предметов роскоши в РФ и Беларусь.

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