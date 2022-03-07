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Германия и Венгрия высказались против санкций в отношении энергетики России

07 марта 2022, 19:10

Германия и Венгрия высказались против санкций в отношении энергетики России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не может обеспечить свои энергетические поставки без импорта из России, поэтому предыдущие пакеты санкций не касались энергетического сектора РФ. Об этом пишет CNN.

Шольц отметил, что российская энергетика имеет «существенное значение» для общей, повседневной жизни граждан ЕС.

Между тем, министр финансов Венгрии Михали Варга заявил, что его правительство не поддержит никаких санкций в отношении российской энергетики. В обращении в понедельник он рассказал о существенном ущербе, который нанесли существующие санкции в отношении России ее экономике: «Те, кто просит расширить санкции, хотят, чтобы венгерский народ заплатил цену за войну».

Россия обеспечивает 40% потребностей ЕС в газе и примерно 27% импорта нефти.

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