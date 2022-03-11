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Байден запретил продажу долларовых банкнот России

11 марта 2022, 19:16

Байден запретил продажу долларовых банкнот России

Президент США Джо Байден своим указом запретил продажу долларовых банкнот в Россию, в том числе через посредников. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Так, запрещается «экспорт, реэкспорт, продажа или поставка прямым или опосредованным путём из Соединенных Штатов или американскими физическими лицами, где бы они ни были, долларовых банкнот руководству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации».

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Кроме этого, США запрещают поставки предметов роскоши в РФ и Беларусь, сообщил президент США Джо Байден в пятницу.

«Мы накладываем запрет на экспорт предметов роскоши в Россию. Мы также собираемся сделать сложнее покупку высококачественных товаров в нашей стране для них», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».

Также он отметил, что в санкционные списки США будут добавлены новые имена миллиардеров из РФ и членов их семей.

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