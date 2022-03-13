Российские войска обстреляли Яворовский полигон во Львовской области

Российские войска нанесли ракетный удар по Международному центру миротворчества и безопасности, расположенному под Львовом. Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной государственной администрации.



«Оккупанты совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности. По предварительным данным, они выпустили 8 ракет», - сказано в сообщении.



Информация о пострадавших устанавливается.



Международный центр миротворчества и безопасности более известен как Яворовский военный полигон. Он расположен в 30 км к северо-западу от Львова на территории Яворовского района Львовской области.