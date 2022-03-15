Украине дали понять, что она не вступит в НАТО — Зеленский

Украине дали четко понять, что она не сможет вступить в НАТО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на конференции Joint Expeditionary Force, передает «РБК-Украина».



«Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы адекватные люди, понимаем. Годами мы слышали о якобы открытой двери, но также услышали, что нам туда не войти. И это правда и нужно это признавать. Рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и наших партнеров, которые нам помогают», — отметил он.