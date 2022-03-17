Зеленский назвал приоритеты на переговорах с Россией

Украина на переговорах с Россией добивается прекращения войны, гарантий безопасности и восстановления своей территориальной целостности. Об этом завил президент Владимир Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано в ночь на четверг.



«Я хочу, чтобы меня сейчас все услышали, все граждане Украины. Переговоры продолжаются. Мои приоритеты на переговорах совершенно понятны: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Реальные гарантии для нашей страны, реальная защита нашей страны», — сказал украинский лидер.

Накануне издание Financial Times со ссылкой на три источника, участвовавших в переговорах, сообщило, что Украина и Россия обсуждают мирное соглашение из 15 пунктов. Они, в частности, включают объявление Киевом отказа от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от стран-союзников и вывод российских войск из Украины, зашедших на ее территорию после 24 февраля.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в этой связи заявил, что данная информация является только черновиком из российских запросов.